Azzurri, niente riposo. Il Mattino: "Dopo il flop di Udine, il pugno duro di Conte"
In occasione della prima pagina di oggi de Il Mattino, ecco il consueto spazio dedicato alle vicende del Napoli. Per quanto riguarda la giornata odierna, è inevitabile tornare al ko dell'ultimo turno di campionato e alle relative conseguenze. Non a caso, il titolo in taglio alto è il seguente: "Azzurri, niente riposo: dopo il flop di Udine, il pugno duro di Conte".
Prestazione deludente quella fornita dai partenopei contro la formazione friulana, che ha portato Conte a far tornare la squadra subito al lavoro all'inizio di questa settimana. Imminente l'impegno in Supercoppa, che vedrà il Napoli opposto al Milan giovedì nella semifinale della competizione.
