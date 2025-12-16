Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Azzurri, niente riposo. Il Mattino: "Dopo il flop di Udine, il pugno duro di Conte"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:23Rassegna stampa
Paolo Lora Lamia

In occasione della prima pagina di oggi de Il Mattino, ecco il consueto spazio dedicato alle vicende del Napoli. Per quanto riguarda la giornata odierna, è inevitabile tornare al ko dell'ultimo turno di campionato e alle relative conseguenze. Non a caso, il titolo in taglio alto è il seguente: "Azzurri, niente riposo: dopo il flop di Udine, il pugno duro di Conte".

Prestazione deludente quella fornita dai partenopei contro la formazione friulana, che ha portato Conte a far tornare la squadra subito al lavoro all'inizio di questa settimana. Imminente l'impegno in Supercoppa, che vedrà il Napoli opposto al Milan giovedì nella semifinale della competizione.

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
