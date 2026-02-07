TMW Napoli, Spinazzola: "Siamo tutti con Buongiorno. 'Lottare' è la nostra parola"

Al termine del match del "Ferraris" contro il Genoa, l'esterno del Napoli Leonardo Spinazzola ha parlato in conferenza stampa: "Una partita tosta ma alla fine bella perché i tre punti sono pesanti e ci volevano, era importante anche per Buongiorno che ha fatto due errori che nel calcio ci stanno: siamo con lui, tutta la squadra lo è. Ora recuperiamo per martedì, ci teniamo tanto".

Un segnale al campionato?

"Con tutte le difficoltà lotteremo per qualcosa di importante, vedremo quale sarà la nostra posizione a fine anno ma noi lottiamo e lottare è la nostra parola".