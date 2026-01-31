Napoli, Spinazzola su Di Lorenzo: "L'abbiamo visto giù, dobbiamo vincere per lui"
Nel corso dell'intervallo di Napoli-Fiorentina, Leonardo Spinazzola è stato intervistato da Dazn. Il laterale azzurro ha commentato l'infortunio di Di Lorenzo, uscito dal campo in barella.
Le parole del numero 37: "Di Lorenzo è il nostro primo pilastro, dobbiamo vincere anche per lui, l'abbiamo visto un po' giù e speriamo che la cosa si evolva nel miglior modo possibile".
