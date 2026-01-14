Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Napoli, Stellini: "Partite così capitano. Neres? Sostituito perché ha ancora dolore"

Napoli, Stellini: "Partite così capitano. Neres? Sostituito perché ha ancora dolore"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:10Serie A
Pierpaolo Matrone

Al termine della sfida contro il Parma, il vice allenatore del Napoli Cristian Stellini interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

21.00 Inizia la conferenza stampa: "Sono partite che accadono, partite nelle quali devi andare alla ricerca di un episodio positivo, una palla gol che trasformi immediatamente in gol, sblocchi il risultato e poi queste partite possono andare in discesa. Nelle ultime giornate abbiamo fatto grandi prestazioni a Roma con la Lazio, a Cremona, a Milano con l'Inter, in casa con queste squadre che si sono difese in modo compatto abbiamo trovato più difficoltà nell'andare in gol. E anche questa sera non siamo stati nel primo tempo abbastanza veloci e qualitativi nel gioco. Nel secondo tempo invece abbiamo fatto meglio, abbiamo dato continuità alle azioni in area di rigore ma non abbiamo trovato il gol".

Sull'ingresso di Neres e poi sulla sua uscita dal terreno di gioco ci può dire qualcosa in più?
"Sì, David sta recuperando da un infortunio che ha avuto nella partita con la Lazio. Stava rientrando, abbiamo chiesto a David se si sentisse di giocare uno spezzone di gara, lui ha detto che era pronto. Poi le trazioni che subiscono le caviglie in gara alle alte velocità gli hanno fatto sentire di nuovo dolore e quindi poi l'abbiamo cambiato, nulla di tecnico è solo un fatto fisico".

Non è la prima volta che fate fatica a bucare una difesa che si viene a chiedere meno ordinata, come si può migliorare questo aspetto?
"Si può migliorare sicuramente avendo una freschezza, una lucidità maggiore nelle scelte e una qualità maggiore nell'uno contro uno. Però dobbiamo fare anche i conti col fatto che noi stiamo giocando con la stessa squadra, stessi giocatori, tantissime partite da moltissimo tempo. Quindi è già da tempo che noi sappiamo, diciamo, comunichiamo a tutti senza crearci alibi che questa sarà una stagione difficile, perché sono mesi che noi stiamo usando gli stessi giocatori e loro stanno dando il massimo di quello che possono dare. Noi dobbiamo essere grati ai ragazzi, perché stanno spingendo veramente al massimo, anche oggi ci hanno creduto, ci hanno provato in tutti i modi, è chiaro che un po' di lucidità, un po' di freschezza fisica sarebbe utile ma non possiamo nemmeno chiederla ai giocatori che giocano sempre. Sottoporta può arrivare anche che Scott McTominay qualche volta sia poco lucido, perché gioca sempre e non ha mai avuto una rotazione da tanto tempo. Quindi questi sono i fatti sui quali noi stiamo comunicando che questa non sarà una stagione facile. Quindi dobbiamo continuare a lavorare per crescere, per migliorarci, ma sapendo che possono esserci delle difficoltà.

Pensato di mettere prima i due centravanti?
"Non abbiamo pensato di metterli prima perché nel nostro sistema di gioco la presenza di Neres è una presenza molto importante e i due centravanti in realtà ci sono stati negli ultimi 20 minuti quando abbiamo alzato McTominay e abbassato Elmas. E' giusto avere il corretto numero di giocatori in aria, non devono pestarsi i piedi i giocatori, devono entrare negli spazi corretti e quindi non era nella nostra idea".

21.05 - Termina la conferenza stampa.

Articoli correlati
Napoli, Stellini (vice Conte): "Che sfortuna col Var, ma stiamo dando più del 100%"... Napoli, Stellini (vice Conte): "Che sfortuna col Var, ma stiamo dando più del 100%"
Napoli, il vice di Conte vede il bicchiere mezzo pieno: "Con l'Inter grande gara... Napoli, il vice di Conte vede il bicchiere mezzo pieno: "Con l'Inter grande gara e grande consapevolezza"
Napoli, Stellini parla al posto di Conte: "Non commento il rigore, pensiamo alla... Napoli, Stellini parla al posto di Conte: "Non commento il rigore, pensiamo alla prova"
Altre notizie Serie A
Inter-Lecce 1-0, le pagelle: Lautaro Martinez e Pio Esposito fanno cambiare la partita... Inter-Lecce 1-0, le pagelle: Lautaro Martinez e Pio Esposito fanno cambiare la partita a Chivu
Serie A, la classifica aggiornata: in attesa del Milan, l'Inter si porta a +6 sulle... Serie A, la classifica aggiornata: in attesa del Milan, l'Inter si porta a +6 sulle inseguitrici
Inter-Lecce 1-0, tra poco Eusebio Di Francesco in conferenza stampa Live TMWInter-Lecce 1-0, tra poco Eusebio Di Francesco in conferenza stampa
Inter-Lecce 1-0, tra poco Criastian Chivu in conferenza stampa Live TMWInter-Lecce 1-0, tra poco Criastian Chivu in conferenza stampa
L'Inter è campione d'inverno! Battuto 1-0 il Lecce a San Siro con gol di Pio Esposito... L'Inter è campione d'inverno! Battuto 1-0 il Lecce a San Siro con gol di Pio Esposito
Napoli-Parma, gol annullato per mezza spalla in fuorigioco: Kabasele senza parole... Napoli-Parma, gol annullato per mezza spalla in fuorigioco: Kabasele senza parole
Napoli, il vice Stellini svela: "Intoppi nel recupero di Anguissa, non abbiamo tempi... Napoli, il vice Stellini svela: "Intoppi nel recupero di Anguissa, non abbiamo tempi precisi"
Pio Esposito porta l'Inter fuori dal fango: ribattuta in rete e 1-0 sul Lecce al... Pio Esposito porta l'Inter fuori dal fango: ribattuta in rete e 1-0 sul Lecce al 78'
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
Le più lette
1 Inter-Lecce, le probabili formazioni: riposo per Akanji, Barella e Dimarco
2 Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
3 PSG, 144 milioni per la Champions. L'Inter fa il botto, 71 all'Atalanta: i dati ufficiali UEFA
4 Como-Milan, le probabili formazioni: tornano Modric e Rabiot, c'è Nkunku dal 1'
5 Rivoluzione in attacco alla Roma, nel giro di mercato può essere coinvolto anche Dybala
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Inter è campione d'inverno! Battuto 1-0 il Lecce a San Siro con gol di Pio Esposito
Immagine top news n.1 La Roma non si ferma più, per l'attacco c'è anche Malen! Le immagini dell'olandese a Ciampino
Immagine top news n.2 Juventus, avanti tutta per Chiesa. Liverpool e contratto, il punto sul possibile ritorno dell'esterno
Immagine top news n.3 In attesa di Malen, la Roma annuncia Robinio Vaz. Il francese è costato 25 milioni di euro
Immagine top news n.4 Inter, Marotta: "Dumfries sta recuperando più velocemente, difficile trovare un sostituto"
Immagine top news n.5 Regge il muro del Parma (e di Rinaldi, all'esordio): il Napoli non sfonda e frena ancora
Immagine top news n.6 Raspadori, prime parole dopo la firma con l'Atalanta: "Fiducioso e contento". Si attende l'annuncio
Immagine top news n.7 Napoli, Conte sulla squalifica: "Non torno su certi episodi, ma qualcosa non funziona"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.2 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
Immagine news podcast n.3 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
Immagine news podcast n.4 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Musso: "Qualche uscita da fare, ma non ci stravolgeremo col mercato"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter, quanto peserà l'assenza di Calhanoglu? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Sebastiani (pres. Pescara): "Orgogliosi di Arena, siamo andati a prenderlo a Sydney"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'Inter è campione d'inverno! Battuto 1-0 il Lecce a San Siro con gol di Pio Esposito
Immagine news Serie A n.2 Napoli-Parma, gol annullato per mezza spalla in fuorigioco: Kabasele senza parole
Immagine news Serie A n.3 Napoli, il vice Stellini svela: "Intoppi nel recupero di Anguissa, non abbiamo tempi precisi"
Immagine news Serie A n.4 Pio Esposito porta l'Inter fuori dal fango: ribattuta in rete e 1-0 sul Lecce al 78'
Immagine news Serie A n.5 Roma, la prima intervista di Vaz: "Felice di giocare per un allenatore offensivo come Gasp"
Immagine news Serie A n.6 Idea Maguire in Serie A, anche a costo zero. Dopo essere stato pagato 87 milioni di euro
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Bari si prepara alla sfida alla Juve Stabia: tabella differenziata per Castrovilli e Darboe
Immagine news Serie B n.2 Aumentano le pretendenti per Bogdan. Anche la Juve Stabia sulle tracce del difensore
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, dopo Palma ecco un altro difensore: Mattia Viti arrivato a Genova
Immagine news Serie B n.4 Samp, domani la rifinitura pre Entella: differenziato sul campo per Riccio e Ricci
Immagine news Serie B n.5 La Reggiana verso la scelta definitiva. Vicari del Bari in pole per rimpiazzare Magnani
Immagine news Serie B n.6 Magnani saluta Reggio Emilia: "Mi avete accolto in silenzio. Spero di aver saldato il debito"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 E alla fine Salernitana fu. I granata strappano Molina alla concorrenza: biennale con opzione
Immagine news Serie C n.2 Ospitaletto, Musso: "Qualche uscita da fare, ma non ci stravolgeremo col mercato"
Immagine news Serie C n.3 Ternana ko col Potenza. Liverani: "Per l’obiettivo Coppa Italia abbiamo il 40% di possibilità"
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, primo contratto da pro per Rosa. Che passa poi in prestito secco al Vado
Immagine news Serie C n.5 Renate, Foschi: "Finale di Coppa Italia? Qualificazione in bilico, ma tenteremo l'impresa"
Immagine news Serie C n.6 Esordio e gol vittoria nella semifinale di andata di Coppa. Murano è tornato al Potenza
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Milan, i lariani non battono i rossoneri da oltre 40 anni
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Parma, vietato sbagliare: Conte vuole tornare alla vittoria
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Perry: "La maglia della Juve è iconica, un onore essere qui. Obiettivi? Voglio vincere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, rinforzo in mediana dagli Stati Uniti: Allison Perry ha firmato fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, visite mediche per Allison Perry: la statunitense rinforzerà la rosa di Canzi
Immagine news Calcio femminile n.4 Sassuolo, finisce dopo sei mesi l'esperienza di Spugna in panchina: risolto il contratto
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women, Peruzzo: “Ambiente straordinario, ora serve una svolta nel girone di ritorno”
Immagine news Calcio femminile n.6 Como Women, Viesti rientra dal prestito all'Arezzo. E si trasferisce alla Res Roma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)