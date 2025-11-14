Napoli, torna in auge Frattesi per il centrocampo: i rapporti col suo entourage sono ottimi

Il Napoli, in piena emergenza a centrocampo, torna a guardare a Davide Frattesi. L’infortunio di Anguissa, che terrà il centrocampista fuori per diverse settimane, ha spinto il club azzurro a riaprire alcune piste già valutate in passato, e tra queste è tornato d’attualità proprio il nome del giocatore dell’Inter. Lo riporta Radio Kiss Kiss, secondo cui Frattesi sarebbe finito nuovamente nel mirino del Napoli perché considerato profilo pronto, d’esperienza e perfettamente adattabile al calcio italiano.

All’Inter, infatti, il classe ’99 sta trovando poco spazio: nelle gerarchie di Chivu, oltre ai titolari, gli vengono preferiti anche Sucic e Zielinski, motivo che potrebbe aprire a una possibile uscita già nel mercato di gennaio. Dopo l’esito degli esami sostenuti da Anguissa alla clinica Pineta Grande, il Napoli avrebbe immediatamente acceso i riflettori su Frattesi, forte anche degli ottimi rapporti con il suo agente. Gli azzurri starebbero monitorando la situazione, valutando la fattibilità economica dell’operazione e i margini di dialogo con l’Inter.

In aggiunta, non è un dettaglio secondario il buon rapporto tra Frattesi e il cantante Geolier, suo cognato: un fattore che renderebbe il trasferimento ancora più gradito al calciatore. Restano comunque vive anche altre piste: Mainoo, Atta e Frendrup sono nomi presenti nelle liste di Manna, mentre Pellegrini è stato scartato per motivi anagrafici. Ma la sensazione è che Frattesi sia oggi molto più di un’idea: il Napoli sta preparando il terreno per un possibile affondo.