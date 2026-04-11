Napoli, va abbassato il monte-ingaggi: da Lobotka-Anguissa a Olivera, ecco chi può partire

La corsa del Napoli entra nella fase decisiva. Oggi rifinitura e partenza per la trasferta di domani contro il Parma, con un duplice obiettivo: continuare a inseguire lo scudetto e blindare la qualificazione alla prossima Champions. Un successo consentirebbe di mettere pressione all’Inter, che affronterà il Como senza Lautaro Martínez.

Il finale di stagione si intreccia con la pianificazione futura. Indipendentemente dalle decisioni su Antonio Conte, il club vuole ringiovanire la rosa e ridurre un monte ingaggi da circa 110 milioni. In scadenza Juan Jesus e Leonardo Spinazzola; da valutare Mathías Olivera, già seguito da Atlético Madrid e Nottingham Forest.

Le mosse più delicate riguardano il centrocampo: Frank Anguissa e Stanislav Lobotka sono in bilico (per lo slovacco clausola da 25 milioni). Sul taccuino restano due obiettivi: Richard Ríos del Benfica e João Gomes del Wolverhampton . Con i Wolves a rischio retrocessione, l’occasione potrebbe farsi concreta. A riportare tutto è il Corriere del Mezzogiorno.