Il Milan cambia modulo, la strana battuta di Allegri: "Speriamo di aver indovinato formazione"

Il Milan sta vivendo diverse difficoltà nel suo cammino in questo girone di ritorno in Serie A, con la squadra di Massimiliano Allegri che sembra aver perso il passo giusto per tenere aperto il discorso Scudetto e provare a far paura ai cugini dell’Inter fino alla fine, specialmente dopo il ko di domenica scorsa a Napoli.

Nel pre-partita di Milan-Udinese, a DAZN, è intervenuto il tecnico rossonero Massimiliano Allegri, il quale ha preso commiato dall’intervista con una frase che ad alcuni è suonata come abbastanza strana. Ha infatti detto il manager livornese, nella sua risposta conclusiva su Leao: "Rafa sta crescendo di condizione, da centravanti fa sempre ottimi movimenti: sta a noi metterlo nelle condizioni di fare gol, abbiamo Gimenez che rientra da sei mesi di infortunio, Fullkrug viene da due partite di seguito. Sono cambi importanti, speriamo di aver indovinato la formazione".

Questa la formazione scelta da Allegri per Milan-Udinese:

MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic.