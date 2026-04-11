Milan, Allegri: "Non dobbiamo farci travolgere dagli eventi, bisogna sbagliare poco"

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, è stato intervistato da DAZN prima della sfida casalinga contro l'Udinese: "È un momento nel quale abbiamo perso due delle ultime tre gare, ma non dobbiamo farci travolgere dagli eventi, a Napoli abbiamo fatto una buona partita e ora abbiamo recuperato tutti i giocatori. L'Udinese è una squadra che in campo aperto può farti male, sono cambiate anche le temperature e bisogna sbagliare poco".

Cosa cambia col 4-3-3?

"Athekame ha caratteristiche diverse da quelle di Tomori, può spingere di più oppure stare in costruzione. Saelemaekers è un giocatore molto importante per noi perché dà equilibrio alla squadra".

Cosa chiede a Leao?

"Rafa sta crescendo di condizione, da centravanti fa sempre ottimi movimenti: sta a noi metterlo nelle condizioni di fare gol, abbiamo Gimenez che rientra da sei mesi di infortunio, Fullkrug viene da due partite di seguito. Sono cambi importanti, speriamo di aver indovinato la formazione".