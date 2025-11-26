Napoli, Vergara celebra il debutto in Champions: "Con questa maglia, un sogno divenuto realtà"

Antonio Vergara ha vissuto la serata che ogni ragazzo del settore giovanile sogna fin dai primi passi nel mondo del calcio. Nato e cresciuto calcisticamente nel vivaio del Napoli, il classe 2002 ha completato un percorso fatto di sacrifici e maturazione, passando per prestiti utili a farsi le ossa, l’ultimo dei quali alla Reggiana, dove nella scorsa stagione ha disputato un’ottima annata in Serie B.

Quest’estate il ritorno a casa e la scelta del club – condivisa con Antonio Conte – di trattenerlo in rosa. Il tecnico azzurro, non a caso, non ha mai nascosto di credere molto nelle sue qualità, definendolo “un giovane di belle speranze”. Un attestato di stima che si è trasformato nella notte più bella della sua giovane carriera.

Nel 2-0 contro il Qarabag, gara fondamentale per il percorso europeo del Napoli, Vergara ha fatto il suo ingresso in campo all’89’, realizzando il suo debutto assoluto in Champions League. Un momento breve ma indimenticabile, vissuto davanti al pubblico che lo ha visto crescere e con la maglia che ha sempre sognato di indossare ad alti livelli.



Il centrocampista ha voluto condividere l’emozione con un post sui social: “La prima volta in Champions con questa maglia, in un giorno speciale. Uno dei miei sogni diventato realtà”. Parole semplici ma cariche di orgoglio, che raccontano la felicità di un ragazzo pronto a prendersi sempre più spazio.