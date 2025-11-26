Marotta risponde a Simeone, regalo della Juve ai tifosi: le top news delle 22

Inter e Atalanta in campo in Champions League, ma per entrambe si parla delle panchine. La Dea, del resto, è reduce dall’avvicendamento tra Ivan Juric e Raffaele Palladino: “Una scelta sofferta - ha detto l’ad Luca Percassi nel pre gara di Francoforte -, ma ora abbiamo fiducia in Palladino”. Beppe Marotta, presidente interista, ha invece risposto alle dichiarazioni di Diego Simeone, che ha spiegato di immaginarsi un giorno sulla panchina nerazzurra: “Leggo le sue parole come un segno di ammirazione verso una società che conosce bene. Noi abbiamo un allenatore giovane come Chivu, a cui auguro di rimanere tanti anni all’Inter: era il profilo che volevamo. Siamo molto contenti di lui e sono convinto che potrà restare qui a lungo”.

Rientrata in Italia, la Juventus ha riservato un pensiero ai circa 500 tifosi che sono riusciti a seguirla nel freddo di Bodo: un buono da 30 euro da spendere sullo store del club bianconero. La cui giornata è stata segnata anche dal lutto che ha colpito il presidente Gianluca Ferrero, che ha perso nelle scorse ore sua madre.

Novità in casa Napoli: Romelu Lukaku punta il 7 dicembre, data della sfida proprio alla Juventus, come quella giusta per il rientro. Si avvicina a tornare anche Alex Meret, che ha tolto il gesso. Billy Gilmour, invece, vola in Inghilterra per un consulto.