L'Inter inizia e finisce bene, nel mezzo l'Atletico Madrid segna. All'intervallo è 1-0

Concluso il primo tempo al Metropolitano, 1-0 per l'Atletico Madrid contro l'Inter.

C'è l'atmosfera delle grandi notti al Metropolitano, ma il calore dell'ambiente colchonero non sembra spaventare l'Inter, tenace nel suo approccio con la contesa. Sono infatti due i tiri dei nerazzurri nei primi 3 minuti di match, entrambi con la firma di Dimarco, il più attivo dei suoi in avvio. Sembra l'antifona per una pressione crescente dei nerazzurri, ma in campo c'è anche l'Atletico Madrid, e non regala nulla. Al 10' ecco l'1-0 dei padroni di casa, con Baena che corregge in rete dopo un rimpallo in area con Carlos Augusto. Inizialmente l'arbitro Letexier chiama il fallo di mano, ma una volta rivista l'azione opta per tornare indietro sulla propria decisione e assegna la rete.

I nerazzurri accusano il colpo e non reagiscono subito, affacciandosi in avanti con un tentativo dalla distanza di Calhanoglu. Si aprono invece gli spazi per l'Atletico, in particolare per un Giuliano Simeone a tratti imprendibile. A fine primo tempo il figlio d'arte cade in area su contatto con Bastoni, ma Letexier fa giocare. Come a inizio gara, il più pericoloso di fine primo tempo è Dimarco, il cui mancino dal limite soffia a un millimetro dalla traversa. A fine primo tempo l'Atletico Madrid è avanti 1-0 sull'Inter.

