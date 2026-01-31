Napoli, Vergara: "Non mi aspettavo i due gol consecutivi sotto la curva"
Vittoria del Napoli contro la Fiorentina nel match valido per la 22ª giornata di Serie A. Il Panini Player of The Match della partita, Antonio Vergara, è intervenuto ai microfoni di Dazn.
Le parole del classe 2003 azzurro: "Fare due gol di fila sotto questa curva è molto emozionante, non mi aspettavo di farli consecutivamente. Obiettivo? Noi pensiamo a giocare partita dopo partita e speriamo che gli altri sbaglino, per poterne approfittare".
Di seguito, il tabellino del match.
NAPOLI-FIORENTINA 2-1
Marcatori: 11' Vergara (N), 49' Gutierrez (N), 57' Solomon (F)
NAPOLI (3-4-2-1): Meret ; Di Lorenzo (dal 30' Olivera), Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara (dall’84' Giovane), Elmas; Hojlund (dal 90' Lukaku). Allenatore: Antonio Conte.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens (dal 70' Ranieri); Fagioli, Fabbian (dal 46’ Mandragora), Brescianini (dal 70’ Kean), Solomon(dal 70' Parisi), Gudmundsson(dal 79' Fazzini); Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli.
Arbitro: Federico La Penna
Ammoniti: Fabbian (F), Buongiorno (N)
Espulsi: nessuno