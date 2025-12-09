Nella Juve c'è il tema Yildiz. Spalletti: "Sono un po' le stesse cose che dicevo a Kvara..."

"Ho le stesse intenzioni e certezze di quando ho accettato di venire a fare l'allenatore della Juventus". Luciano Spalletti presenta in conferenza stampa la partita di Champions League contro il Pafos, ma è inevitabile per il tecnico bianconero tornare sui temi del momento, come ad esempio il tanto discusso cambio di Yildiz contro il Napoli: "Su Yildiz io sono convinto che possa tirare fuori ancora di più. Anche se lui ce la sta mettendo tutta e cresce di gara in gara, ha dei margini di miglioramento che sono incredibili per quella che è la mia visione. Sono un po' le stesse cose che dicevo a Kvara appena l'ho conosciuto, lui può diventare davvero un calciatore di livello super top. Delle cose le sta già facendo ma in allenamento se ne vedono molte di più. Per cui tutto a posto".

Sta pensando al 4-3-3?

"Ora la squadra la conosco un po' di più, ma le partite sono vicine e fare un allenamento con tutti e 22 che hanno disponibilità di spendere è difficilissimo. Ieri ho avuto chi non h giocato, oggi uguale ho diviso il gruppo. Difficile vere possibilità di allenarli tutti insieme, ho sempre la disponibilità di 10 giocatori del settore giovanile che sta facendo un lavoro fondamentale.

4-3-3? Il calcio assomiglia sempre meno a questi numeri e sistemi di giochi. Solo in alcuni momenti ci si ritrova dentro i numeri. Ormai quasi tutte le squadre ti vengono addosso forte, c'è una continua deformazione dei sistemi. Avere un difensore di piede destro mi permetterà delle cose, tipo non avere Lloyd a giocare col destro fuori area".