Nessun tiro in porta e tanta noia: non succede quasi niente nei primi 45' tra Udinese e Parma
Termina 0-0 la prima frazione tra Udinese e Parma. Alla Blunergy Arena vince la noia nei primi 45 minuti: ritmi bassi, gioco frammentato e nessun tiro in porta, né da una parte, né dall'altra.
Non riesce a decollare la sfida tra due squadre ormai prive di reali ambizioni di classifica: la stagione è virtualmente chiusa per entrambe e l'andamento del match non fa nulla per farcelo dimenticare. Per i friulani, l'unico timido squillo di una prima frazione avara di emozioni arriva al 34', quando Kamara tenta una soluzione da posizione estremamente ma la sua conclusione termina altissima, senza impensierire in alcun modo Zion Suzuki, spettatore non pagante di questo primo tempo.
Dall'altra parte, la formazione allenata da Carlos Cuesta prova a costruire qualcosa di più concreto, cercando di sfruttare la fisicità di Pellegrino con qualche spiovente a centro area. La strategia, tuttavia, si rivela prevedibile e poco efficace, venendo prontamente disinnescata dal puntuale lavoro di contenimento della retroguardia di casa, guidata dal sempre attento Okoye.