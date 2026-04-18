L'Atalanta chiama a raccolta i tifosi: allenamento a porte aperte in vista della Coppa Italia

Un segnale forte, diretto, quasi simbolico: l’Atalanta chiama a raccolta il suo popolo nel momento più importante della stagione. Alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio, il club nerazzurro ha deciso di aprire le porte ai tifosi per l’allenamento di domenica. La notizia è ufficiale e arriva direttamente dalla società orobica.

La seduta si svolgerà alla New Balance Arena, con accesso consentito a partire dalle 11.30 nella Curva Nord Pisani, mentre l’inizio dell’allenamento è fissato per le 12.30. Un’iniziativa che punta a creare un legame ancora più stretto tra squadra e ambiente, come dimostra anche il messaggio lanciato dal tifo organizzato: “Tutti in curva, facciamo sentire cosa significa rappresentare questa città… noi vogliamo la Coppa Italia”.

La squadra arriverà direttamente da Roma e inizierà subito a preparare una sfida che vale una stagione. Dopo lo 0-0 dell’andata, tutto è ancora in equilibrio e il ritorno contro la Lazio rappresenta un crocevia decisivo. L’apertura ai tifosi non è casuale: è la dimostrazione di quanto la competizione sia sentita a Bergamo. L’Atalanta vuole arrivare in finale e ha bisogno anche della spinta del suo pubblico. Il conto alla rovescia è già iniziato, e la città è pronta a rispondere presente.