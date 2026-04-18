Serie B, 35ª giornata: i risultati al 45'. Avanti Venezia e Modena. Al 'Picco' succede di tutto
Sono tante le emozioni già provate nei primi tempi delle quattro gare iniziate alle 15 valide per la 35ª giornata di Serie B.
Iniziando dal doppio vantaggio del Venezia sul campo del Bari grazie alla doppietta di Haps (gara iniziata in ritardo per dei problemi al VAR), passando per il vantaggio del Modena contro il Frosinone con il gol di Massolin fino ad arrivare a Spezia-Sudtirol.
Al 'Picco' in 45' succede praticamente di tutto: vantaggio dei padroni di casa su calcio di rigore con Valoti, pareggio altoatesino a firma di Pecorino, poi rosso diretto (grazie a revisione VAR) per Zedadka del Sudtirol. Sugli sviluppi di quell'azione arriva il secondo vantaggio ligure con Di Serio. Altri 9' e gli uomini di Luca D'Angelo calano il tris con l'autorete di Veseli su conclusione di Beruatto.
Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE B - 35ª GIORNATA
Sampdoria-Monza 0-3
5' Cutrone, 13' Caso, 85' Petagna
In corso
Bari-Venezia 0-2 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
20' e 45+2' Haps
Mantova-Avellino 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
Modena-Frosinone 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
41' Massolin
Spezia-Südtirol 3-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
8' rig. Valoti (Sp), 20' Pecorino (Su), 25' Di Serio (Sp), 34' aut. Veseli
Sabato 18 Aprile 2026
Ore 17.15 - Palermo-Cesena
Ore 19.30 - Juve Stabia-Catanzaro
Domenica 19 Aprile 2026
Ore 15.00 - Carrarese-Pescara
Ore 17.15 - Padova-Reggiana
Ore 19.30 - Empoli-Virtus Entella