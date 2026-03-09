Il Port Vale ai quarti di FA Cup. Decisivo l'attaccante tifoso del Newcastle: esulta alla Shearer

A un passo dalla retrocessione in quarta serie ma l'unica squadra non di Premier League rimasta in corsa in FA Cup. Il Port Vale ha compiuto un'altra impresa ieri eliminando il Sunderland negli ottavi di finale e l'eroe di giornata è stato Ben Waine, autore del gol decisivo. L'attaccante ha poi reso omaggio all’icona del Newcastle, Alan Shearer, con la sua esultanza: un gesto che ha destato grande scalpore vista la rivalità tra i Black Cats e i Magpies.

Waine ha sbloccato il risultato al 28° minuto del primo tempo, deviando di testa in rete dopo una mischia in area piccola. Dopo il gol, Waine ha corso lungo la fascia davanti ai tifosi ospiti, imitando l’esultanza iconica di Shearer, prima di unirsi ai compagni e festeggiare con i tifosi di Vale Park. Tifoso del Newcastle, il 22enne ha evidentemente assaporato la gioia di segnare contro i rivali storici.

Non era la prima volta che Waine si è rivelato decisivo in FA Cup: anche nel turno precedente, contro il Bristol City, aveva segnato il gol vittoria nei tempi supplementari, regalando un altro 1-0. Nel frattempo, il Newcastle aveva già lasciato la competizione dopo la sconfitta interna per 3-1 contro il Manchester City.