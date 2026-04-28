Nico Gonzalez e il riscatto dell'Atletico: Simeone cerca lo sconto, la Juventus fa muro con Spalletti

Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il noto giornalista esperto di calciomercato internazionale Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro dell'attaccante argentino Nico Gonzalez.

Il giocatore è arrivato la scorsa estate all'Atletico Madrid dalla Juventus con un prestito con diritto di riscatto a 32 milioni di euro che diventerà obbligo qualora l'argentino raggiunga almeno il 60% di presenze da 45 minuti ne LaLiga. Il club madrileno è molto felice dell'apporto del classe '98 e il sentimento è ricambiato, con Nico Gonzalez che rimarrebbe molto volentieri a Madrid.

L'idea sarebbe comunque quella di non far raggiungere a Nico Gonzalez quel numero di presenze per poi rimettersi a trattare con la Juventus per provare ad ottenere uno sconto dei 32 milioni pattuiti. Ma c'è una novità. Spalletti sarebbe rimasto molto impressionato dal modo in cui il giocatore sta disputando questo finale di stagione con i Colchoneros tanto che non disdegnerebbe di averlo con sé alla Continassa come backup di Conceicao in vista della prossima stagione. Per questo motivo la Juventus non sarebbe molto disposta a trattare. Morale della favola: o arrivano i 32 milioni pattuiti, oppure Nico Gonzalez può tornare a Torino con buone chance di permanenza.