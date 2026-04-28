Francisco Conceicao, confermato per una cifra maggiore rispetto al riscatto

Francisco Conceicao è stato il terzo acquisto più costoso dell'ultima estate. Migliorando sensibilmente nelle ultime prestazioni - più quando manca Yildiz che quando c'è - e che deve fare uno scalino ancora per essere ai livelli dei migliori del mondo.

Gli manca qualche numero. Perché ha segnato tre gol e fornito quattro assist, mentre in Champions solamente un gol. I grandi esterni, bene o male, hanno rendimenti differenti. Senza scomodare Olise, basta pensare a un vituperato Lookman per tracciare il solco fra il bianconero e quelli che cambiano le stagioni delle proprie squadre. Va detto che al posto di Conceicao, quando impiegato, c'è uno Zhegrova con zero gol e zero assist, segno che forse il problema non è dato solamente dal singolo calciatore, quanto più di sistema.

Questo il comunicato ufficiale dei bianconeri. "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Porto FC per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francisco Fernandes da Conceição a fronte di un corrispettivo di € 30,4 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 1,6 milioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2030".