Nico Gonzalez, in prestito all'Atletico Madrid. Ma l'obbligo di riscatto difficilmente scatterà

Nico Gonzalez è stato il quinto acquisto più costoso della scorsa estate. O meglio, è scattato l'obbligo di riscatto da parte della Juventus - per 28,1 milioni di euro - ma non è bastato per confermarlo in bianconero. Perché è stato ceduto all'Atletico di Madrid per prendere poi Edon Zhegrova.

Questo il comunicato ufficiale. "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Club Atlético de Madrid per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolás Iván González, a fronte di un corrispettivo di € 1 milione. Tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 1 milione, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".

"L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte dell’Atlético de Madrid di acquisire a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2025/2026. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a € 32 milioni, pagabili in tre esercizi". Peccato però che che l'obbligo arrivi al 60% delle partite da almeno 45 minuti, sbarramento che non arriverà. Quindi l'Atletico Madrid probabilmente cercherà lo sconto perché, al netto degli infortuni, è felice delle sue prestazioni.