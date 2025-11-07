Parma, Cuesta: "Il Milan sarà aggressivo e attendista. Leao? Focalizziamoci sul collettivo"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan, Carlos Cuesta, tecnico del Parma, ha parlato pure dei suoi avversari: "Loro cercano i momenti per essere aggressivi e altri per essere compatti. Hanno una gestione della palla intelligente, che prova a fare la partita che vogliono, sempre compatti e solidi. Mi aspetto loro aggressivi in alcune situazioni e attendisti in altri".

Ha preparato marcature speciali per Leao?

"Ci focalizziamo sull'aspetto collettivo, anche se ovviamente hanno qualità in tanti giocatori. Ma ci focalizziamo su ciò che abbiamo noi. Abbiamo undici giocatori che ci daranno tantissimo e vogliamo giocare la partita con quello che noi abbiamo. Fare il massimo e portarla dove vogliamo, esprimendoci al massimo".

Si sente vicino all'idea di Allegri?

"Non lo conosco personalmente, ma mi immagino che mister Allegri cerchi sempre di sfruttare al massimo le qualità dei giocatori. Ci sono concetti che non sono trasferibili, sono estremamente competitivi. È un punto di riferimento".

