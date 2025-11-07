Live TMW Genoa, Diego Lopez: "Grazie al club. Mucha suerte a Daniele De Rossi"

13.39 - Insieme a Daniele De Rossi ci sarà anche Diego Lopez. Il nuovo Chief of Football del Genoa parlerà ai media dalla sala stampa del centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

"Grazie alla società per essere qui. Ho trovato una società strutturata e con identità. Io mi sento riconosciuto in questi valori. Grazie al lavoro di Vieira e del suo staff. Ha capito subito il lavoro della squadra e quindi da parte della società e della squadra dico 'Grazie'. Grazie anche a due genoani come Murgita e Criscito, abbiamo vinto grazie al loro amore per il club. Abbiamo scelto De Rossi per due motivi: il Daniele uomo, con una voglia immensa di fare un bel lavoro al Genoa e che capisce cosa significa questa piazza e questo stadio. Ho capito subito che ha mantenuto questa attitudine e questa energia che aveva come giocatore. Dall'altra parte il Daniele allenatore: che ha capito dove è arrivato. Grazie a Daniele per la sua fiducia e benvenuto. Mucha suerte".