Nico Paz, senti Jimenez: "È pronto per tornare al Real, nel caso sarei felice per lui"

Come tutti, anche Alex Jimenez ha fatto le sue riflessioni e dopo 34 presenze condite da 2 assist al Milan, ha scelto di cambiare aria. Entro il gong del calciomercato estivo, il terzino destro spagnolo ha spiccato il volo per raggiungere la Premier League e il Bournemouth in prestito con obbligo di riscatto condizionato dal numero di presenze stagionali.

Circa 1600 minuti tra tutte le competizioni e un gol pesante contro il Liverpool sono il sunto dell'avventura del calciatore cresciuto nel vivaio del Real Madrid sotto la guida di Iraola alle Cherries "Sto bene", racconta a Mundo Deportivo. "È una vita molto più tranquilla rispetto a quella a cui ero abituato a Milano o Madrid, e questo mi aiuta a essere ancora più concentrato sul calcio. La mia famiglia vive con me e trascorro giornate serene", a proposito della vita condotta in Inghilterra.

Come detto, lo spagnolo di 20 anni ha fatto tutta la trafila nelle giovanili delle merengues, percorso pressoché identico a Nico Paz, numero 10 del Como stasera in campo contro il Napoli nei quarti di Coppa Italia. "Sì, è pronto per tornare al Real Madrid", ha garantito Jimenez una volta interpellato in proposito. "Già la scorsa stagione aveva fatto molto bene e in questo campionato ha compiuto un ulteriore salto di qualità. Mi è sempre piaciuto e sarei molto felice per lui se alla fine dovesse tornare al Madrid".

Infine, un pensiero dalle sembianze di un desiderio per la chiamata in Nazionale. Con il Mondiale estivo sempre più vicino: "Cerco di non pensarci troppo, ma so che quest'estate c'è un Mondiale. Lavoro ogni giorno affinché Luis de la Fuente (commissario tecnico, ndr) possa considerarmi un'opzione. Mi concentro sul club, ma... perché no?".