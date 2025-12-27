Live TMW Cagliari, Deiola: "Volevamo i tre punti: ora siamo in una posizione di classifica più comoda"

18.02 - Il giocatore del Cagliari, Alessandro Deiola, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Torino, valida per la diciassettesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Come sta la squadra?

"E' contenta per il risultato. Sapevamo che questo è un campo difficile e il Toro voleva confermare il suo momento positivo, noi eravamo arrabbiati per come fosse finita contro il Pisa. Volevamo i tre punti, erano fondamentali per metterci in una posizione di classifica più comoda. Abbiamo dimostrato che questo gruppo non può fare a meno di tutti, sono tutti indispensabili. Siamo una famiglia, diamo tutti l'uno per l'altro"

E sull'episodio arbitrale?

"Ho chiesto chiarimenti, mi ha dato la sua valutazione: si può essere d'accordo o meno, ma andiamo oltre gli episodi e si pensa a portare a casa la partita"

Nelle gare contro le dirette concorrenti sembra esserci quasi più timore...

"Non penso sia un problema. Magari da fuori si ha questa sensazione, ma anche contro il Pisa, pur senza essere al 100%, siamo andati sotto e l'abbiamo ribaltata. Eravamo amareggiati perché l'avevamo ripresa, poi subisci gol al 90' e fa male. Avevamo stimoli importanti per oggi, oltre alla convinzione di voler fare bene e dimostrare che siamo sempre vivi. Ci sono stati segnali importanti, abbiamo tanti giovani ma anche loro sono importanti. I margini di crescita ci sono"

Cosa ha detto a Kilicsoy?

"E' fenomenale, in allenamento si vede la qualità che ha. Non è facile arrivare e ambientarsi subito, lo abbiamo aspettato e lui si è fatto trovare pronto: ce lo godiamo, ha qualità. Cosa gli ho detto? Resta tra di noi..."

Ore 18.06 - Termina la conferenza stampa di Deiola