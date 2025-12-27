Virtus Entella, Chiappella: "Siamo stati sempre in partita. Abbiamo anima"

L'ottimo secondo tempo della sua Virtus Entella non ha fruttato lo sperato e forse meritato pareggio contro una corazzata contro il Venezia.

A margine della sconfitta esterna, Andrea Chiappella, come riportato da Pianeteserieb.it, dichiara:

"Penso che non ci siamo arresi, non siamo venuti battuti. Il Venezia è un avversario difficile e la nostra bravura è stata di stare in partire per tutti i novantacinque minuti e abbiamo cercato fino alla fine di creare le nostre occasioni. In questo tipo di gare è normale che la sofferenza ci sia, per noi come per altre squadre. Si deve essere perfetti e cinici in tutto, nel gol non lo siamo stati. Non abbiamo sfruttato tutte le chance, ma è per mancanza di bravura perché potevamo sfruttarle meglio".

"Dobbiamo sempre ragionare con grande equilibrio di prestazione in prestazione - conclude -. Quello che abbiamo fatto vedere sia oggi che con il SüdTirol è che abbiamo grandissima anima. Siamo stati in partita, mi soddisfa molto l’atteggiamento e l’attaccamento, dove gli ultimi venti minuti abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo. Purtroppo è normale, non è facile creare grandi occasioni, ma alla fine della partita i presupposti del segnare ci sono stati".