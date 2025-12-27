Serie B, 18ª giornata: Pohjanpalo sblocca il match. Dopo 45' Palermo avanti sul Padova
Con la giornata di ieri, venerdì 26 dicembre, e con il big match tra Modena e Monza, si è alzato il sipario sulla 18ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi questa sera alle ore 19:30, con la gara del 'San Nicola' dove il Bari è obbligato al riscatto nel complesso match contro l'Avellino. Alle 17.15, però, ha preso il via il penultimo match di giornata, quello del 'Barbera' tra Palermo e Padova, che - dato l'orario - ha da poco mandato in archivio il primo tempo.
Dopo i primi 45', siciliani avanti per una rete a zero grazie al solito Pohjanpalo, che sblocca il confronto sfruttando un assist di Palumbo (CLICCA QUI per il live match targato TuttoMercatoWeb.com).
Di seguito, il programma del turno:
SERIE B, 18ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Palermo – Padova 1-0
38' Pohjanpalo
Sabato 27 dicembre
Ore 19.30 - Bari – Avellino
Già giocate
Modena – Monza 1-2
40' [rig.] Gliozzi (MOD), 50' Azzi (MON), 65' Ravanelli (MON)
Spezia – Pescara 2-1
8' Di Serio (S), 45'+7 Dagasso (P), 90'+3 Artistico (S)
Carrarese – Mantova 0-0
Catanzaro – Cesena 2-0
26' Iemmello, 54' Pittarello
Empoli – Frosinone 1-1
16' Raimondo (F), 24' Nasti (E)
Juve Stabia - Sudtirol 1-0
19' Maistro
Sampdoria – Reggiana 2-1
14' Portanova (R), 26' Conti (S), 88' Barak (S)
Venezia – Virtus Entella 1-0
17' [aut.] Di Mario (E)
CLASSIFICA
Frosinone 38
Monza 37
Venezia 35
Catanzaro 31
Cesena 31
Palermo 30*
Modena 29
Juve Stabia 26
Empoli 24
Padova 22*
Avellino 21*
Reggiana 20
Carrarese 20
Spezia 17
Sampdoria 17
Südtirol 16
Virtus Entella 16
Bari 16*
Mantova 15
Pescara 13
*una gara in meno