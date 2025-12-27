Serie B, 18ª giornata: Pohjanpalo sblocca il match. Dopo 45' Palermo avanti sul Padova

Con la giornata di ieri, venerdì 26 dicembre, e con il big match tra Modena e Monza, si è alzato il sipario sulla 18ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi questa sera alle ore 19:30, con la gara del 'San Nicola' dove il Bari è obbligato al riscatto nel complesso match contro l'Avellino. Alle 17.15, però, ha preso il via il penultimo match di giornata, quello del 'Barbera' tra Palermo e Padova, che - dato l'orario - ha da poco mandato in archivio il primo tempo.

Dopo i primi 45', siciliani avanti per una rete a zero grazie al solito Pohjanpalo, che sblocca il confronto sfruttando un assist di Palumbo (CLICCA QUI per il live match targato TuttoMercatoWeb.com).

Di seguito, il programma del turno:

SERIE B, 18ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Palermo – Padova 1-0

38' Pohjanpalo

Sabato 27 dicembre

Ore 19.30 - Bari – Avellino

Già giocate

Modena – Monza 1-2

40' [rig.] Gliozzi (MOD), 50' Azzi (MON), 65' Ravanelli (MON)

Spezia – Pescara 2-1

8' Di Serio (S), 45'+7 Dagasso (P), 90'+3 Artistico (S)

Carrarese – Mantova 0-0

Catanzaro – Cesena 2-0

26' Iemmello, 54' Pittarello

Empoli – Frosinone 1-1

16' Raimondo (F), 24' Nasti (E)

Juve Stabia - Sudtirol 1-0

19' Maistro

Sampdoria – Reggiana 2-1

14' Portanova (R), 26' Conti (S), 88' Barak (S)

Venezia – Virtus Entella 1-0

17' [aut.] Di Mario (E)

CLASSIFICA

Frosinone 38

Monza 37

Venezia 35

Catanzaro 31

Cesena 31

Palermo 30*

Modena 29

Juve Stabia 26

Empoli 24

Padova 22*

Avellino 21*

Reggiana 20

Carrarese 20

Spezia 17

Sampdoria 17

Südtirol 16

Virtus Entella 16

Bari 16*

Mantova 15

Pescara 13

*una gara in meno