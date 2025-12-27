Empoli, Dionisi: "Pari giusto, ma se guardo le occasioni create dispiace"

Finisce in parità il confronto del “Castellani” tra Empoli e Frosinone. Un 1-1 che lascia sensazioni contrastanti in casa azzurra, come sottolineato da Alessio Dionisi al termine della gara. Il tecnico dell’Empoli si è presentato in conferenza stampa analizzando una partita intensa, ben giocata dai suoi ma con qualche rimpianto per il risultato finale.

«Sono molto contento – ha spiegato Dionisi – anche se è una partita dal sapore dolceamaro perché volevamo la vittoria. Il Frosinone ci ha reso la vita difficile, ma i ragazzi sono stati molto bravi».

Nonostante le numerose assenze, l’Empoli ha risposto presente: «Chi ha giocato ha dimostrato di valere chi mancava e questo non è scontato. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto esattamente quello che avevamo preparato».

«L’unico vero dispiacere è l’opportunità data a loro negli ultimi minuti, perché nel secondo tempo abbiamo creato molto di più noi».

«Dopo Castellammare c’era un po’ di scoramento. A Mantova abbiamo sofferto ma ottenuto il risultato, oggi non era scontato fare una partita così».

Sul piano tattico, l’allenatore ha evidenziato il buon lavoro difensivo: «Abbiamo concesso qualcosa, ma ci siamo difesi bene, soprattutto contro i loro esterni offensivi. Rispetto ad altre partite del Frosinone abbiamo permesso più cross, ma meno situazioni realmente pericolose, perché siamo riusciti a limitarli bene».

«Prima della partita ci eravamo detti di provare a vincere, perché avevamo le qualità per metterli in difficoltà. Se guardo alle occasioni create un po’ mi dispiace, ma probabilmente il pareggio è il risultato più giusto. Abbiamo fatto le cose che avevamo provato in settimana e questo resta l’aspetto più positivo».