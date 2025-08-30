Nicolussi Caviglia è della Fiorentina, avrà la maglia numero 14. Cifre e dettagli
Fiorentina scatenata sul mercato e non solo. Dopo l'annuncio del rinnovo di Moise Kean arrivato in mattinata, la società viola ha da pochi minuti ufficializzato anche l'arrivo di un nuovo innesto per il centrocampo. "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni, il calciatore Hans Nicolussi Caviglia dal Venezia F.C", si legge nella nota del club.
Nicolussi Caviglia, nato ad Aosta il 18 giugno 2000, è cresciuto nel settore giovanile della Juventus e, dopo aver esordiato in Serie A con la maglia bianconera, nel corso della sua carriera, ha giocato, in Serie A, anche con la Salernitana. Nell’ultima stagione con il Venezia è sceso in campo in 35 occasioni, realizzando 4 reti e fornendo 3 assist.
I dettagli dell'operazione col Venezia
Fiorentina e Venezia hanno raggiunto un'intesa sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Diritto che - come conferma il comunicato ufficiale del trasferimento - può diventare obbligo a condizioni specifiche (ossia, secondo quanto raccolto da TMW, al raggiungimento del 50% delle presenze del calciatore in questa stagione). Il nuovo calciatore viola vestirà la maglia numero 14.