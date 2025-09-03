Nicolussi Caviglia e gli idoli: "Per i piazzati guardavo Pjanic. Il 14 per il mio modello Cruijff"

Il nuovo regista della Fiorentina è Hans Nicolussi Caviglia. Dopo un'estate in cui il giocatore è stato corteggiato a lungo da vari club italiani, alla fine sono stati i viola ad accaparrarselo dal Venezia con un prestito oneroso da un milione di euro e diritto di riscatto a 7 che diventerà obbligo qualora il classe 2000 facesse almeno il 50% delle presenze. Oggi ha parlato per la prima volta alla stampa, spiegando anche il perché della scelta del numero 14: "Ci sono molto legato: è la data di nascita di mia sorella e del calciatore a cui mi ispiro, ossia a Cruijff. Lo stimo sia come giocatore che come allenatore. Ho preso da lui disciplina e creatività: penso siano due elementi imprescindibili"

Ha sentito Duncan?

"Si, con lui mi sono trovato molto bene. Prima di partire ero con lui e mi ha dato tanti consigli".

Ha un idolo per i piazzati?

"Sicuramente ho avuto modo di allenarmi con Pjanic, da cui ho preso ispirazione. E poi mi piace molto il modo in cui calcia James Ward-Prowse".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa di presentazione di Hans Nicolussi Caviglia.