Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli perde la vetta, Fiorentina sempre più ultima
Cambia la classifica di Serie A dopo le due partite da poco terminate. Il Napoli perde la vetta, cadendo a Udine, e rischia anche il sorpasso dell'Inter. L'Udinese sale a quota 21 punti, agganciando il Sassuolo e scavalcando Cremonese e Atalanta. In zona-salvezza successo fondamentale per l'Hellas Verona, che sale a quota 12 e sorpassa il Pisa, ma soprattutto lascia la Fiorentina a 6 punti. Ecco la graduatoria aggiornata.
Milan 32 (15 partite giocate)
Napoli 31 (15)
Inter 30 (14)
Roma 27 (14)
Bologna 25 (14)
Como 24 (14)
Juventus 23 (14)
Lazio 22 (15)
Sassuolo 21 (15)
Udinese 21 (15)
Cremonese 20 (15)
Atalanta 19 (15)
Torino 17 (15)
Lecce 16 (15)
Cagliari 14 (15)
Genoa 14 (14)
Parma 14 (15)
Verona 12 (15)
Pisa 10 (15)
Fiorentina 6 (14)
