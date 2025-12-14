Udinese-Napoli 1-0, le pagelle: Zaniolo incontenibile. Pomeriggio no per Neres, Conte da 5

Risultato finale: Udinese-Napoli 1-0

UDINESE (A cura di Matteo Selli)

Okoye 6.5 - Non è chiamato a grandi interventi ma è pronto quando chiamato in causa.

Kristensen 6.5 - Prova solida la sua, Lang non lo mette mai in difficoltà.

Solet 6.5 - Rischia un po' nel finale ma è il leader della difesa.

Kabasele 7 - Insuperabile per tutta la partita, sia nei duelli aerei che negli uno contro uno, prestazione di altissimo livello la sua.

Zanoli 6.5 - Bravissimo in attacco ma ancor più attento in difesa. Dal 94' Goglichidze sv.

Piotrowski 6.5 - I centrocampisti dell'Udinese hanno dominato la partita e lui non è da meno.

Karlstrom 6 - Tantissimo lavoro sporco per lui, contrasta e lotta contro tutti.

Ekkelenkamp 7.5 - Segna ancora al Napoli e ancora una volta è un gol stupendo. Prestazione ottima la sua, onnipresente. Dall'85' Zarraga sv.

Bertola 6.5 - Corre tantissimo e contiene bene Neres e Politano, solido. Dall'85 Ehizibue sv.

Zaniolo 7.5 - Incontenibile. Strappa in continuazione, nessuno riesce a prenderlo. Segna anche l'1-0 prima di Ekkelenkamp, ma Sozza annulla. Lo stadio gli tributa una standing ovation all'uscita. Dal 90' Bravo sv.

Davis 6.5 - Buona la sua partita, fa a spallate con i difensori partenopei e perde pochi duelli. Dall'83' Buksa sv.

Kosta Runjaić 7 - La sua squadra domina fisicamente il Napoli, difendendo bene e creando grandi problemi in ripartenza

NAPOLI (A cura di Pierpaolo Matrone)

Milinkovic-Savic 5,5 - Per sua fortuna il gol a Davis viene annullato per fuorigioco perché altrimenti gliel'aveva regalato con una respinta centrale. Si fa perdonare poco dopo deviando sulla traversa un tiro da distanza ravvicinata di Piotrowski. Malino anche sul gol annullato a Zaniolo.

Beukema 6 - Dal suo lato l'Udinese scende meno, non ha un gran lavoro da fare. A voler trovare il pelo nell'uovo, forse potrebbe essere più preciso in qualche appoggio. Dal 62' Lobotka 5,5 - Non è forse la partita migliore per un rientro anticipo. Soffre la fisicità avversaria.

Rrahmani 5,5 - Guida la difesa, come sempre, e rompe la linea se deve uscendo forte sugli attaccanti. Nella ripresa, però, sbanda troppo.

Buongiorno 5 - Comincia bene, poi la stanchezza inizia a farsi sentire e viene portato a spasso per il campo da Zaniolo, perdendo la maggior parte dei duelli e non riuscendo a contrastarlo praticamente mai nella ripresa, complice anche una grande giornata dell'ex Roma. Dal 75' Olivera s.v.

Di Lorenzo 5,5 - Meno propositivo del solito in avanti, non una grande giornata anche per lui.

Elmas 5,5 - Non è un play, non ragiona da play, ma Conte ne sta facendo un buon interdittore. Più di una volta si mette nel corridoio giusto per oscurare le linee di passaggio. Sul fronte offensivo, invece, si vede poco o nulla, anche quando passa a fare l'attaccante. Dall'84' Lucca s.v.

McTominay 5,5 - Gli manca brillantezza e lo si vede soprattutto nella metà campo avversaria. In altre situazioni sarebbe stato determinante su un paio di palloni buoni avuti al limite, oggi cincischia e prende la decisione sbagliata.

Spinazzola 6 - Torna titolare dopo l'infortunio e dopo pochi minuti mette subito un pallone a dir poco insidioso. Si sacrifica in entrambe le fasi e dimostra di aver recuperato bene dall'infortunio. Dall'83' Gutierrez s.v.

Neres 5 - Spesso è il centro di gravità permanente, oggi il contrario: corpo avulso alla squadra. Zero dribbling, zero tiri totali, forse mezza rifinitura buona e nove possessi persi. Pomeriggio no.

Lang 5,5 - Corre tanto, è tra quelli che ne ha di più e ha anche un po' di spazio in cui si incunea più di una volta. Ma non è mai pericoloso nell'ultimo terzo di campo. Dal 62' Politano 6 - Con lui fresco almeno il Napoli comincia a mettere qualche cross in area.

Hojlund 5,5 - Dura, durissima reggere nei duelli con la difesa iperfisica dell'Udinese. Eppure ci riesce. Il Napoli si affida molto al lancio lungo e lui smista bene quando può. Mezzo punto in meno per l'errore nel finale su un bell'assist di Lucca.

Antonio Conte 5 - A Lisbona si era visto chiaramente e l'aveva riconosciuto lui stesso: con tutte le assenze stanno giocando sempre gli stessi e mancano le energie. Ma allora perché andare a giocare sul campo dell'Udinese, squadra super fisica che la mette sui duelli (ed è sui duelli che ci vuole energia), con praticamente lo stesso undici? Forse serviva qualche rotazione in più. E poi le squadre così - s'era visto già l'anno scorso - le soffre.