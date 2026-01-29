Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Niente verve, niente vittoria: la Juventus pareggia col Monaco

Niente verve, niente vittoria: la Juventus pareggia col Monaco TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus ha fatto un passo indietro nel match contro il Monaco. I bianconeri escono con uno sciapo 0-0 dal Louis II. Adesso la Juventus andrà ai playoff di Champions ma anche una vittoria non sarebbe bastata per passare direttamente agli ottavi. Spalletti, però, dovrà fare i conti con il fatto che alcuni giocatori che hanno giocato di meno non hanno dato le risposte sperate. In particolare chi ha deluso ancora una volta è stato Koopmeiners. L'olandese sembra essere un corpo estraneo alla Juventus e fa solo cose scolastiche senza prendersi nessuna responsabilità. Va sottolineato che anche i titolari bianconeri contro il Monaco hanno avuto un calo, che forse era fisiologico dopo una prestazione come quella contro il Napoli. Di certo Spalletti, però non sarà soddisfatto di quanto fatto dai bianconeri perché pretende sicuramente di più.

Spalletti analizza la prestazione della Juventus. 
Luciano Spalletti, dopo la gara contro il Monaco, ha analizzato la prestazione della sua squadra: "È difficile quando la squadra non funziona è difficile che uno solo riesca a dare poi il ritmo e la forza giusta per giocare contro avversari forti. Poi devo dire che giocavamo contro una squadra forte e fisicamente agguerrita soprattutto dal punto di vista di corsa e impatto fisico. Non siamo stati puliti nello sviluppo nella loro trequarti e quando manca ritmo e si fanno troppi errori da un punto di vista tecnico diventa difficile andare a fare gol a calciatori di questo livello e prestanza fisica". Il tecnico di Certaldo ha anche sottolineato che il Monaco era un avversario di grande qualità: "L'abbiamo saputo però non ci siamo riusciti in pratica a mettere dentro quella verve e determinazione per portare a casa il risultato. Loro sono stati in campo belli compatti e poi hanno quella velocità per andare in attacco anzi siamo stati bravi in fase difensiva. Loro ti portano a doverti disunire come squadra e ti portano ad essere un blocco squadra chiuso e ti fanno correre per 60/70 metri e non è facile con questi avversari. Abbiamo provato a fare delle sostituzioni per avere più spinta ma non ci siamo riusciti. Alla fine avevamo 4 attaccanti e abbiamo provato".

Spalletti si aspettava di più. 
Luciano Spalletti, dopo il match, ha poi spiegato che si sarebbe aspettato qualcosa in più dalla su squadra, anche se un calo era assolutamente fisiologico: "Mi aspettavo qualcosa in più perchè avevamo la possibilità. Era una cosa possibile ed era quella speranza lì e quel dettaglio per provare ad andare a vincere la partita. Non ci siamo riusciti proprio dal punto di vista fisico e loro sono stati più bravi di noi. Non siamo stati abbastanza uniti per poter pulire le determinate soluzioni. Quelli fisici in queste partite hanno dei vantaggi". Il tecnico di Certaldo ha poi aggiunto che sicuramente si potrà fare tesoro anche da una presentazione poco convincente come quella contro il Monaco: "Impariamo che se non riusciamo a fiutare le situazioni prima. Nel calcio non sono le posizioni che determini o l'occupazione degli spazi ma dove casca la palla da un duello. Ora è tutto un fatto più veloce. Le partite le vinci o saltando l'uomo o da quella scelta che fai nei momenti di confusione, duelli e scontri fisici. Se esci da questi momenti con un'idea puoi vincere. Paradossalmente nel calcio quando sei ordinato è il momento in cui si respira e non succede niente. Le cose succedono vengono fuori da situazioni di incertezza e se riesci a dare senso a quel momento riesci a vincere". Infine, Spalletti ha spiegato che nella Juventus è subentrata anche della stanchezza: "È dipeso da un po' di stanchezza dopo partite che ti portano via delle energie. Penso di aver fatto bene ad aver cambiato anzi cambierei qualcuno in più. Per me conta il modo di lavorare di questi ragazzi e tutti meriterebbero di avere più spazio per come si allenano e come vivono le partite in panchina. Molti in panchina vivono la partita come se stessero giocando e partecipano alla possibilità di fare un gol. Questo è tanta roba e forse cambierei qualche giocatore in più".

Articoli correlati
Ravanelli: "Mi rivedo in Pio Esposito. David deve dimostrare di essere da Juventus"... Ravanelli: "Mi rivedo in Pio Esposito. David deve dimostrare di essere da Juventus"
Hans Nicolussi Caviglia è il quarto acquisto estivo che la Fiorentina cede a gennaio... Hans Nicolussi Caviglia è il quarto acquisto estivo che la Fiorentina cede a gennaio
Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra? Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Altre notizie Serie A
Ravanelli: "Mi rivedo in Pio Esposito. David deve dimostrare di essere da Juventus"... Ravanelli: "Mi rivedo in Pio Esposito. David deve dimostrare di essere da Juventus"
Parma, preso il classe 2009 Scarlato dal River Plate: il comunicato ufficiale del... UfficialeParma, preso il classe 2009 Scarlato dal River Plate: il comunicato ufficiale del club
Hans Nicolussi Caviglia è il quarto acquisto estivo che la Fiorentina cede a gennaio... Hans Nicolussi Caviglia è il quarto acquisto estivo che la Fiorentina cede a gennaio
Pisa, Giuseppe Corrado, a breve le dichiarazioni sul nuovo accordo per il centro... Live TMWPisa, Giuseppe Corrado, a breve le dichiarazioni sul nuovo accordo per il centro sportivo
Kristjan Asllani vicinissimo al Besiktas. Accordo con l'Inter: prestito con diritto... TMWKristjan Asllani vicinissimo al Besiktas. Accordo con l'Inter: prestito con diritto di riscatto. I dettagli
Lazio, Noslin in uscita: Fiorentina bruciata dal Monaco. Operazione in via di definizione... Lazio, Noslin in uscita: Fiorentina bruciata dal Monaco. Operazione in via di definizione
Roma, c'è tempo per un altro colpo in attacco? Chieste informazioni all'Atalanta... Roma, c'è tempo per un altro colpo in attacco? Chieste informazioni all'Atalanta per Sulemana
Cagliari, occhi su Raterink per la fascia destra: sarà lui l'erede di Palestra in... Cagliari, occhi su Raterink per la fascia destra: sarà lui l'erede di Palestra in rossoblù
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il paradosso mercato: Conte avrebbe avuto bisogno di un altro addio alla Kvaratskhelia. Juventus e Inter tornano dalle trasferte con due ufficialità: i rinforzi sono un'urgenza
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 24ª giornata di Serie A
3 Il paradosso mercato: Conte avrebbe avuto bisogno di un altro addio alla Kvaratskhelia. Juventus e Inter tornano dalle trasferte con due ufficialità: i rinforzi sono un'urgenza
4 Ranking per il 5° posto Champions, l'Italia perde altro terreno. Inghilterra, blindato il posto extra
5 Quali avversarie ai playoff per le italiane? L'Inter può trovare Mou. Juve, rischio turco
Ora in radio
Editoriale 11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il caso Romagnoli è esploso: il difensore non si allena più, lo scontro con la Lazio è totale
Immagine top news n.1 Quali avversarie ai playoff per le italiane? L'Inter può trovare Mou. Juve, rischio turco
Immagine top news n.2 Ranking per il 5° posto Champions, l'Italia perde altro terreno. Inghilterra, blindato il posto extra
Immagine top news n.3 Juve, Inter e Atalanta ai playoff, disastro Napoli: classifica e verdetti della League Phase di Champions
Immagine top news n.4 L'Inter fa la voce grossa a Dortmund: Dimarco e Diouf firmano una vittoria di prestigio
Immagine top news n.5 Al Chelsea bastano le folate di Joao Pedro: il Napoli perde 3-2 ed è fuori dalla Champions
Immagine top news n.6 Lookman, Kolo Muani, Perisic e Sterling: prima della Champions si parla solo di calciomercato
Immagine top news n.7 Napoli, Manna: "Sterling chiede tanto e non gioca da mesi. Alisson piace, vediamo dopo la Champions"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
Immagine news podcast n.2 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
Immagine news podcast n.3 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
Immagine news podcast n.4 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Mignemi: "Potenza-Latina, finale di Coppa non pronosticabile. Alto il livello del Girone C"
Immagine news Serie C n.2 Guidonia, Errico: "Stiamo vivendo un momento difficile, ne usciremo. L'obiettivo è la salvezza"
Immagine news Serie C n.3 Ravenna, Mandorlini: "Sette punti non sono tanti, in Serie C può succedere di tutto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, Carrasco resta il primo nome. In arrivo nuovi contatti con l'Al Shabab
Immagine news Serie A n.2 Ravanelli: "Mi rivedo in Pio Esposito. David deve dimostrare di essere da Juventus"
Immagine news Serie A n.3 Parma, preso il classe 2009 Scarlato dal River Plate: il comunicato ufficiale del club
Immagine news Serie A n.4 Hans Nicolussi Caviglia è il quarto acquisto estivo che la Fiorentina cede a gennaio
Immagine news Serie A n.5 Pisa, Giuseppe Corrado, a breve le dichiarazioni sul nuovo accordo per il centro sportivo
Immagine news Serie A n.6 Kristjan Asllani vicinissimo al Besiktas. Accordo con l'Inter: prestito con diritto di riscatto. I dettagli
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, tra la plusvalenza Ruggero e la necessità di intervenire in attacco
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, che fine ha fatto Joseph Tey? Manca da Marassi dallo scorso settembre
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, caso Gregucci-Foti: domani la memoria difensiva. Decisione attesa entro marzo
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, Di Pardo arrivato in città: iniziate le visite mediche poi la firma sul contratto
Immagine news Serie B n.5 Francesco Conti, il talento che ha scelto l'amore per la Samp: "Voglio ripagare il club"
Immagine news Serie B n.6 Doccia fredda per il Palermo: il Pisa tace su Tramoni. Si torna alla carica per Johnsen
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Dopo Pescara, c'è Potenza. La maledizione dei calci di rigore non molla la Ternana
Immagine news Serie C n.2 Serie C, effetto Coppa Italia per il Girone C. Più squadre ai playoff e maggiori chance promozione
Immagine news Serie C n.3 Mignemi: "Potenza-Latina, finale di Coppa non pronosticabile. Alto il livello del Girone C"
Immagine news Serie C n.4 Vis Pesaro, risolto il prestito di Bocs dal Pisa. Dopo 4 presenze e 47' in campo
Immagine news Serie C n.5 Foggia, Casillo fa il punto: “Squadra da rinforzare, mercato mirato per la salvezza”
Immagine news Serie C n.6 Coppa Italia Serie C, sarà Potenza-Latina la finale. Tutto quello che è successo nelle semifinali
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Panathinaikos Roma
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Panathinaikos-Roma, Gasperini vuole evitare i playoff
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Borussia Dortmund Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina-Milan e Juventus-Napoli, oggi si completano i quarti di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Sarà Arsenal-Corinthians la finale di Women's Champions Cup. Gotham eliminato a sorpresa
Immagine news Calcio femminile n.3 Viens e Bugeja protagoniste: Roma e Inter accedono alla semifinale di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma-Lazio e Inter-Ternana Women, le formazioni ufficiali della Coppa Italia
Immagine news Calcio femminile n.5 Parma Women, ceduta Nina Kajzba in prestito allo Standard Liegi fino a giugno
Immagine news Calcio femminile n.6 Derby capitolino e Inter, oggi le prime due gare di ritorno dei quarti di Coppa Italia Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping