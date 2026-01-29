Hans Nicolussi Caviglia è il quarto acquisto estivo che la Fiorentina cede a gennaio

Hans Nicolussi Caviglia nella giornata di ieri ha ufficialmente iniziato la sua avventura in quel di Parma. Dopo una prima parte di stagione alla Fiorentina, il centrocampista aostano è tornato nel club emiliano in cui ha già vissuto una (sfortunata) stagione, l'annata 2020/21. L'accordo col Venezia è stato raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto che si tramuterebbe in obbligo in caso di salvezza, un affare da circa sei milioni di euro per un calciatore che già da giorni aveva ricevuto il via libera dalla società gigliata per la risoluzione del prestito.

La Fiorentina infatti da qualche settimana non contava più sulle prestazioni del calciatore scuola Juventus. Sempre in panchina nelle ultime tre gare di campionato, è entrato solo nel finale nelle prime due gare di questo 2026 contro Cremonese e Lazio. Un giocatore di fatto fuori dalle rotazioni di Vanoli che in estate era stato a lungo inseguito dalla società viola, salvo poi ritrovarsi presto fuori dai piani dello staff tecnico.

Con il trasferimento di Nicolussi Caviglia al Parma diventano quattro i calciatori che la Fiorentina ha acquistato in estate e poi ceduto a gennaio. Un dato che spiega bene la stagione viola, ma anche la volontà di cambiare tutto a stagione in corso. Di costruire una squadra completamente diversa per permettere a Vanoli di conquistare quella salvezza che ad agosto non era certo tra i problemi di Stefano Pioli e della società.

Il primo acquisto estivo a lasciare la Fiorentina a gennaio è stato Mattia Viti, difensore che era arrivato dal Nizza in prestito con diritto di riscatto e che con la stessa formula s'è trasferito alla Sampdoria. Poi è stato il turno di Edin Dzeko, arrivato da svincolato e passato allo Schalke 04 per poco meno di un milione di euro. Infine il prestito di Simon Sohm, uno dei più importanti acquisti estivi che s'è trasferito a Bologna nell'ambito della trattativa che ha portato a Firenze Giovanni Fabbian.