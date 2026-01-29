Coppa Italia Serie C, sarà Potenza-Latina la finale. Tutto quello che è successo nelle semifinali

Con la serata di ieri, si sono concluse le semifinali di Coppa Italia Serie C, con la competizione che è adesso arrivata allo snodo cruciale: a darsi battaglia nella finalissima, che si giocherà con confronto di andata e ritorno, saranno Potenza e Latina, con quest'ultima squadra che il 1° aprile avrà il favore del pubblico amico per il match decisivo. Come prestabilito da precedente sorteggio, infatti, la finale di ritorno di si giocherà in terra pontina, mentre al 'Viviani' ci sarà la gara di andata prevista il 18 marzo.

Ricordiamo che da regolamento, la doppia finale, in caso di parità al termine dei 180', vedrà disputarsi due tempi supplementari da 15' ciascuno e successivi calci di rigore se la parità permanesse.

Ma cosa è accaduto ieri? La Ternana ha rimesso in piedi il match dopo la sconfitta dell'andata, e al Potenza sono serviti i calci di rigore per strappare il pass per la finale, mentre è stata una vera battaglia sportiva quella del 'Francioni', dove il Latina ha vinto nella ripresa: di Parigi il gol che ha consegnato la finale ai nerazzurri.

Intanto, quello che son state le semifinali:

COPPA ITALIA SERIE C, SEMIFINALI - GARE DI ANDATA

SEMIFINALE A

Ternana-Potenza 0-1

58' Murano

SEMIFINALE B

Renate-Latina 1-1

59’ Hergheligiu (L), 74’ Chezzi (R)