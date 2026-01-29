Cagliari, occhi su Raterink per la fascia destra: sarà lui l'erede di Palestra in rossoblù
Il Cagliari prosegue sul mercato sulla linea giovane impostata sin dall'inizio della sessione, puntando sul terzino destro olandese Othniël Raterink. Il talento è stato di fatto prenotato per circa 1 milione di euro e, nella serata di ieri mancavano solo gli ultimissimi dettagli per la definizione dell'affare, fa sapere il Corriere dello Sport.
Il promettente laterale di Winterswijk si è messo in mostra con la maglia del De Graafschap, nella seconda divisione olandese, con 3 gol e 4 assist e vanta anche una esperienza in Germania, tra le fila del Bayer Leverkusen, ma nella seconda squadra dei tedeschi. In patria è paragonato a Denzel Dumfries e rappresenta il profilo scelto dai rossoblù per sostituire Marco Palestra, destinato a rientrare a giugno all’Atalanta per poi essere venduto a circa 40 milioni di euro.
