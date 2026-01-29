Il Pontedera piazza un colpaccio: in arrivo dal Pisa l'attaccante Louis Buffon

Dopo aver esordito in Serie A, quattro spezzoni di gara - contro Bologna, Inter, Lecce e Juventus - per 29 minuti complessivi, e in Coppa Italia, 22 minuti, per Louis Thomas Buffon ci sarà l'arrivederci al Pisa e il trasferimento fino a fine stagione in Serie C per vestire la maglia del Pontedera. Come rivela Sky Sport infatti il figlio di Gigi Buffon e Alena Seredova ha trovato l'accordo con il club toscano per continuare il proprio percorso di crescita.

Il classe 2007 aveva diverse richieste anche dalla Serie B - Reggiana, Modena e Juve Stabia -, ma alla fine ha scelto assieme al club nerazzurro il Pontedera dove avrà la possibilità di giocare con maggiore continuità e con più chance di partire anche da titolare. Attualmente la formazione toscana occupa l’ultima posizione nel Girone B di Serie C, con 15 punti in 21 gare

Buffon è un attaccante che può giocare sia come prima punta sia come esterno mancino e si è messo in luce soprattutto con la maglia dell’Under 19 della Repubblica Ceca (paese di nascita della madre Alena Seredova) dove ha segnato sei reti in sette presenze.