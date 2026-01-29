Lazio, Noslin in uscita: Fiorentina bruciata dal Monaco. Operazione in via di definizione

Il mercato in casa Lazio non è ancora terminato. In attesa di chiudere in entrata alcune situazioni, il club biancoceleste lavora ancora su diverse uscite. Una di queste è Tijjani Noslin. L'attaccante olandese quest'anno è stato chiamato in causa da mister Maurizio Sarri in 16 occasioni fra Serie A e Coppa Italia per un totale di 431 minuti collezionati in stagione ma i gol realizzati non sono certamente sufficienti, soltanto due, con un assist.

Su di lui c'erano gli occhi della Fiorentina ma il futuro sembra essere nel Principato. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Monaco sarebbe molto vicino all'acquisto del calciatore. La trattativa fra le parti sarebbe molto avanzata e potrebbe anche chiudersi a breve. L'idea, si legge, sarebbe quella di un prestito oneroso con il club biancoceleste che sta cercando di inserire l'obbligo di riscatto.

Il costo totale potrebbe essere di circa 20 milioni che permetterebbe ai biancocelesti di compiere una buona plusvalenza visto che l'esborso totale per Noslin al momento dell'acquisto è stato di circa 15 milioni di euro.