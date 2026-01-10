Nigeria in semifinale, Lookman estasiato: "Un piacere. Dimostrato ciò che vogliamo fare"

Niente bonus, stavolta, ma una grande prestazione di Ademola Lookman con la maglia della Nigeria e contro l'Algeria. L'ennesima di questa Coppa d'Africa 2025 da parte dell'attaccante dell'Atalanta, a quota 3 gol e 4 assist finora nella competizione continentale. Nella coppia infuocata costruita insieme a Victor Osimhen in avanti (4 reti e 2 assist) che rende le Super Eagles il miglior arsenale offensivo delle Super Eagles e del torneo.

"Non è stato facile, contro un avversario di buona qualità", ha commentato nel post-vittoria per 2-0 sull'Algeria Lookman ai microfoni della CAF. "Ma oggi abbiamo dimostrato le nostre qualità, la nostra voglia e ciò che vogliamo fare". Infatti la Nigeria con questo successo salta direttamente in semifinale di CAN 2025, dopo aver eliminato l'Algeria.

Il prossimo passo sarà impegnativo e di livello probabilmente ancor più superiore, contro il Marocco (Nazione ospitante) di Hakimi in semifinale, in programma il 14 gennaio: "Affrontiamo le partite una alla volta, era un quarto di finale. Ora siamo in semifinale, ed è molto positivo. È un piacere. Sappiamo che è una competizione molto impegnativa", la conclusione di Lookman.