Nkunku raddoppia su calcio di rigore dopo fallo di Ravaglia: Bologna-Milan 0-2 al 38'

Raddoppio del Milan a Bologna. Lancio di Loftus-Cheek e rigore che Christopher Nkunku si guadagna - causa fallo di Ravaglia - e trasforma per lo 0-2 rossonero al 38' tra le mura del Dall'Ara. Palla da una parte e portiere dall'altra, solito palloncino in bocca per il francese.

