Nkunku si vede solo nel Milan: dopo tutti i no di gennaio, foto social in maglia rossonera

Christopher Nkunku si vede solo nel Milan, un concetto che vale oggi dopo che l'attaccante francese lo ha chiarito per tutta la finestra di calciomercato di gennaio 2026, che si sta per concludere, anche ai suoi dirigenti. Gli accostamenti sul conto dell'attaccante francese, che i rossoneri hanno prelevato in estate pagandolo circa 40 milioni di euro bonus compresi dal Chelsea, si sono sprecati in questa finestra invernale di trasferimenti, ma sono sempre stati puntualmente rispediti al mittente dal nazionale transalpino classe '98.

E nonostante i primi mesi in rossonero non lo abbiano ancora visto in grado di prendere il volo, Nkunku si vede ancora elemento in pianta stabile della squadra. E a testimonianza della sua voglia di Milan, c'è un post social pubblicato dallo stesso Nkunku in queste ore, che lo vede in azione con la casacca a tinte rossonere e il volto sorridente, il tutto accompagnato da un emoticon con il braccio che fa il muscolo. Non può essere casuale, considerando che tutto questo arriva proprio nelle ore conclusive dell'ultimo giorno di calciomercato di gennaio del 2026. È senz'altro un messaggio a distanza.

Anche in queste ultime settimane su Nkunku si sono sommate le voci di calciomercato. La più forte era quella che riguardava il possibile ricongiungimento con il suo ex allenatore Tedesco, con il quale c'è stato un rapporto forte ai tempi del Lipsia. Anche per lui però la porta di Nkunku è rimasta chiusa.