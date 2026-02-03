TMW
Fabregas tedoforo per Milano-Cortina: "Un onore portare la torcia davanti alla nostra gente"
Il tecnico del Como Cesc Fabregas si è unito ai tanti sportivi, fra cui Massimiliano Allegri, che hanno scelto di portare la torcia olimpica in queste ore precedenti l'avvio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortino 2026. Al momento solenne dell'accensione del braciere, l'allenatore spagnolo ha brevemente parlato alle persone presenti all'evento dal palco:
"Per me è un onore e un orgoglio essere qua a Como davanti a tutta la nostra gente con questo esponente così speciale… Un orgoglio", il messaggio di un emozionato Fabregas davanti a tanti sportivi, appassionati e tifosi della società lariana.
