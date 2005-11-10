Avellino, Enrici: "Con la Samp prestazione superlativa. Ma non rilassiamoci"

“La serata di venerdì è stata memorabile ed esaltante, dopo tre settimane di duro lavoro con l’incognita di una pausa mai così lunga, siamo riusciti a trasformare tre settimane la rabbia per la sconfitta di Ascoli in energia positiva”. Il difensore dell’Avellino Patrick Enrici ha parlato alla stampa a margine della Sagra della Castagna a Serino tornando sul successo contro la Sampdoria alla ripresa del campionato: “La nostra è stata una prestazione davvero superlativa che non mi sento di sminuire giudicando le difficoltà dell’avversario”.

Il classe 2001 poi si sofferma sul lavoro svolto sia in estate sia in queste settimane di pausa sottolineando come la prestazione di venerdì sera sia figlia di questi allenamenti e mettendo in guardia i compagni sul non rilassarsi: “Fin dal ritiro a Rivisondoli ci siamo resi conto di avere delle potenzialità e soprattutto un collettivo solido. Giorno dopo giorno stiamo comprendendo il nostro valore, ma il campionato di serie B è estremamente ingannevole. Ecco perché dobbiamo restare sempre umili e concentrati”.

Infine spazio al prossimo turno quando ci sarà la sfida contro il Cesena in trasferta: “Ci aspetta una battaglia perché loro vorranno rifarsi dopo aver perso a Benevento. - conclude Enrici come riporta Il Mattino - Noi andremo al Manuzzi con l’atteggiamento e la cattiveria giusta. E ci auguriamo di avere i tifosi al nostro fianco come lo scorso anno”.