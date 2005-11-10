Rientrato a Napoli per ripartire, è rimasto. Ora Noa Lang è una risorsa per Allegri

Da esubero a protagonista, molto spesso nel mondo del calcio il passo è breve. L’auspicio di Noa Lang e dell’ambiente del Napoli è che questo assunto possa rivelarsi estremamente vero. Il gol messo a segno questa sera dall’olandese nel 3-0 azzurro al Frosinone potrebbe essere il primo passaggio di una rinascita? Solamente il tempo potrà dare una risposta. E servirà anche una maggiore stabilità da parte del giocatore stesso.

Arrivava a Napoli un anno fa

In fondo, nonostante sembri passata una vita, Lang è arrivato a Napoli solo un anno fa. Indicato e scaricato in breve tempo da Conte, a gennaio aveva provato a rilanciarsi al Galatasaray ma - complice anche un brutto incidente in cui si è ferito gravemente a un dito per colpa di un cartellone pubblicitario - a giugno era tornato in Campania. In estate si erano fatte avanti diverse squadre, dalle nostrane Atalanta e Fiorentina all’Ajax, ma nessuno si è avvicinato alle richieste di De Laurentiis, e l’esterno olandese è rimasto dov’è.

Qualche comportamento da sistemare

Siccome Allegri è abituato a cucinare con gli ingredienti a sua disposizione, da quando il mercato è finito Lang viene trattato come una risorsa. Nonostante qualche episodio da migliorare lontano dal campo, come testimoniato dalla tribuna punitiva nell’esordio in questa edizione della Champions League contro l’Arsenal. Dopo il gol al Frosinone, Lang ha commentato: “L’anno scorso è stato difficile, si riparte da zero e spero di vivere una grande stagione”. Spera anche Allegri, assieme a lui.