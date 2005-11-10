Serie C, risultati 9ª giornata: Vado corsaro a Perugia, pari Livorno. Vince il Trento

Con la serata di venerdì, si è alzato il sipario sulla 9ª giornata del campionato di Serie C, che chiuderà i battenti domani sera: con la ripresa di Serie A e B, infatti, si è anche tornati ai consueti posticipi del lunedì.

In archivio, invece, è già andata la domenica di terza serie, che si è chiusa con tre gare del Girone A e due del B, che hanno visto uno strepitoso Vado affossare in casa il Perugia, mentre il Forlì ha rimesso in piedi la gara contro il Livorno. Per quel che invece concerne il primo raggruppamento, vince il Trento con la Folgore Caratese, ma proprio i gialloblù vedono il sorpasso in classifica dell'Ospitaletto, che espugna il campo del Treviso; chiude la sfida del 'Rigamonti-Ceppe', dove il Lecco è riuscito ad acciuffare il pareggio contro l'Alcione.

Di seguito il punto della situazione:

SERIE C - 9ª GIORNATA

GIRONE A

Già giocate

Union Brescia-Pro Vercelli 2-0

10' Crespi, 77' Pellegrini

Pergolettese-Carpi 2-1

25' e 32' Corti (P), 72' Lombardi (C)

Arzignano Valchiampo-Juventus Next Gen 2-1

15' De Santis (A), 69' Moretti (A), 83' Durmisi (J)

Lumezzane-AlbinoLeffe 3-2

10' Ebone (L), 29' e 52' Desogus (A), 40' Anatriello (L), 59' Rolando (L)

Novara-Cittadella 0-2

43' Barberis, 88' Ihnatov

Renate-Giana Erminio 2-2

20' [rig.] Calì (R), 61' [aut.] Riviera (R), 69' Kerrigan (R), 80' Renda (G)

Desenzano-Dolomiti Bellunesi 2-0

5' De Francesco (DE), 52' [aut.] Mondonico (DO)

Lecco-Alcione Milano 1-1

40' Galli (A), 54' Manetti (L)

Trento-Folgore Caratese 1-0

68' Ladisa

Treviso-Ospitaletto 0-1

21' Galuppini

Classifica: Cittadella 24, Union Brescia 19, Ospitaletto 18, Trento 17, Arzignano Valchiampo 17, Desenzano 13, Treviso 13, AlbinoLeffe 12, Alcione Milano 12, Lumezzane 11*, Pergolettese 11, Dolomiti Bellunesi 10, Lecco 10, Novara 9, Pro Vercelli 9, Juventus Next Gen 6*, Folgore Caratese 6, Carpi 6, Giana Erminio 5, Renate 4

* una gara in meno

GIRONE B

>Già giocate

Vis Pesaro-Grosseto 2-3

7' Fiorini (G), 26' Maucci (V), 28' Fabri (G), 69' Gori (G),76' Nicastro (V)

Ostiamare-Pianese 0-0

Pineto-Reggiana 2-0 (sospesa al 71' per impraticabilità del campo)

Spezia-Gubbio 2-0

3' Sganzerla, 38' Mazzocchi

Torres-Atalanta U23 2-1

14' Berto (T), 28' Scotto (T), 83' Zanaboni (A)

Ravenna-Campobasso 3-1

41' [rig.] Casiraghi (R), 45'+1 Maggio (R), 69' Tenkorang (R), 88' Stoppa (C)

Sambenedettese-Latina 1-1

8' De Cristofaro (L), 70' Zini (S)

Forlì-Livorno 1-1

23' Malotti (L), 83' Petrelli (F)

Perugia-Vado 0-2

51' Candiano, 58' Cernigoi

Lunedì 12 ottobre

Ore 20:30 - Pescara-Guidonia Montecelio

Classifica: Spezia 25, Ravenna 20, Grosseto 18, Livorno 15, Torres 15, Reggiana 14*, Perugia 13*, Guidonia Montecelio 12*, Campobasso 12, Pescara 11*, Forlì 11, Vado 11, Atalanta U23 9**, Ostiamare 9, Gubbio 7, Latina 7, Pineto 7*, Pianese 6, Sambenedettese 6, Vis Pesaro 4*

* una gara in meno

** due gare in meno

GIRONE C

Già giocate

Bari-Giugliano 2-0

6' Butic, 45' Maggiore

Casertana-Monopoli 3-1

21' Vido (M), 35' Vezzoni (C), 45'+1 e 74' Manconi (C)

Crotone-Audace Cerignola 2-3

21' Vitale (A), 43' [rig.] D'Orazio (A), 45'+2 Padula (A), 45'+3 Musso (C), 77' Tanco (C)

Savoia-Inter U23 2-1

11' Meola (S),, 52' Scotti (S), 59' Bovo (I)

Altamura-Catania 0-3

29' Coda, 58' Insigne, 81' Cabianca

Foggia-Potenza 1-3

15' D'Auria (P), 53' Petrungaro (P), 64' [aut.] Smeraldi (F), 90'+1 Berra (F)

Scafatese-Sorrento 3-2

6' e 32' Palmieri (SC), 12' Emmausso (SC), 87' Parker (SO), 90'+9 [rig.] Ricci (SO)

Casarano-Salernitana 0-0

Lunedì 12 ottobre

Ore 20:30 - Barletta-Cavese

Ore 20:30 - Picerno-Cosenza

Classifica: Potenza 22, Bari 19, Sorrento 18, Catania 16, Casertana 15, Audace Cerignola 14, Scafatese 13*, Salernitana 13, Picerno 12*, Monopoli 12, Cavese 11*, Foggia 11, Casarano 11, Savoia 10, Inter U23 10**, Altamura 8, Giugliano 7*, Barletta 7*, Cosenza 7*, Crotone 0°

* una gara in meno

** due gare in meno

° penalizzazione di sei punti da parte della Giustizia Sportiva