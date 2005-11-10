Lang contro Conte, Ferrara non ci sta: "Scorretto, perché non gliel'ha detto prima?"

Le dichiarazioni di Noa Lang dopo il 3-0 del Napoli contro il Frosinone non sono piaciute a Ciro Ferrara. Nel post-partita di DAZN, l'ex difensore azzurro e grande amico di Antonio Conte ha criticato l'olandese per le parole rivolte indirettamente all'ex tecnico: "Non è corretto il comportamento di Lang. Non è la prima volta che fa una cosa del genere. Se aveva qualcosa da dire a Conte, avrebbe fatto bene a dirglielo in quel momento, non ora che è andato via. Non mi sono piaciute queste dichiarazioni. Forse non ha capito bene in che ambiente si trova, in che campionato si trova, in che città si trova e cosa vuol dire indossare la maglia del Napoli".

Lang: "Allegri mi parla, a differenza dell'allenatore dell'anno scorso"

A scatenare la reazione di Ferrara erano state le parole pronunciate da Lang immediatamente dopo il fischio finale. L'olandese, protagonista contro il Frosinone con il gol del momentaneo 2-0, aveva evidenziato le differenze tra la gestione attuale e quella di Antonio Conte: "La scorsa stagione con l'altro allenatore è stata un po' difficile, adesso invece sento la fiducia di Allegri". Alla domanda su cosa fosse cambiato con il nuovo tecnico, Lang aveva poi aggiunto: "La differenza più grande è che quest'allenatore mi parla, a differenza di quello dell'anno scorso. Mi dice come migliorare, come muovermi in campo". Parole che Ferrara ha giudicato fuori luogo soprattutto per la tempistica scelta dal giocatore.