Non basta Giovane, il Napoli vuole anche Cambiaghi: il Bologna però non farà sconti

Il Napoli sta cercando un nuovo esterno dopo la notizia dell'infortunio accorso a David Neres. Il brasiliano infatti rischia seriamente di doversi sottoporre a un intervento chirurgico e doversi fermare 2 mesi e per rimpiazzarlo a Conte non basta Giovane, ormai in pugno. Per questo, secondo quanto riportato da Sky Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna ci proverà anche per Nicolò Cambiaghi.

Italiano però lo considera importante per il suo Bologna e di conseguenza la società, forte di un contratto fino al 2029, non farà sconti a nessuno. L'italiano non è incedibile, ma non verrà regalato e dunque serve un'offerta congrua per far sì che possa partire. Con le sue accelerazioni risulta spesso decisivo a gara in corso ed è un'arma in più per scardinare le difese chiuse e le squadre con un blocco basso.

In carriera Cambiaghi vanta 66 presenze e 8 gol con l'Empoli, 46 gettoni e 4 reti con il Bologna, 37 apparizioni e 7 centri con il Pordenone e 19 incontri con la Reggiana. Inoltre è sceso in campo una volta con l'Italia e 10 con l'Under 21, con cui ha segnato un gol. Nel suo palmares annovera una Coppa Italia, oltre a una Supercoppa Italiana e due scudetti, entrambi però conquistati con la Primavera dell'Atalanta.