Bologna, ridotta la squalifica a Cambiaghi: l'attaccante ci sarà con la Fiorentina
Buone notizie per il Bologna e Nicolò Cambiaghi. La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha infatti accolto il reclamo dell’esterno offensivo, riducendo da due a una giornata di gara la squalifica inflitta all’attaccante rossoblù.
Cambiaghi era stato sanzionato dal giudice sportivo della Serie A in seguito all’espulsione rimediata in occasione della partita con il Como del 10 gennaio, valevole per la 20ª giornata del campionato di Serie A.
Cambiaghi, che ha saltato per squalifica la gara di ieri con l’Hellas Verona, potrà quindi scendere in campo domenica alle 18 al Dall’Ara con la Fiorentina.
