"Non ci pensare Ale": Bastoni fischiato ad ogni tocco a Lecce, Chivu lo incoraggia

Fin dai primi minuti della sfida in corso allo stadio Via del Mare fra Lecce ed Inter i tifosi di casa hanno cominciato a fischiare sonoramente il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni. Stupore nella panchina dell'Inter, con Kolarov, Chivu e lo staff che si sono chiesti il motivo. Evidentemente anche ai supporters giallorossi non è andato giù quanto successo nella sfida contro la Juventus nel derby d'Italia, con la simulazione del difensore che ha procurato un rosso a Pierre Kalulu. "Bravo Ale, non ci pensare", l'incoraggiamento da parte di Chivu, come riferito da Dazn.