Cesena ko 3-2 con lo Spezia, al Manuzzi c’era Pecchia: panchina Mignani a rischio?
Serata amara per il Cesena, battuto 3-2 dallo Spezia al Manuzzi al termine di una gara combattuta ma che lascia pesanti strascichi in classifica e, forse, anche sul futuro della panchina bianconera.
Come raccolto da Tuttomercatoweb.com, sugli spalti dell’Stadio Dino Manuzzi era presente Fabio Pecchia, allenatore di grandissima esperienza anche in Serie A. Un dettaglio che non è passato inosservato in una serata già carica di tensione. La sconfitta contro i liguri rappresenta infatti la settima nelle ultime nove gare per la squadra romagnola, un ruolino che inevitabilmente accende i riflettori sulla posizione di Michele Mignani.
Il match ha confermato le difficoltà del momento: il Cesena ha provato a restare in partita fino all’ultimo, ma le disattenzioni difensive e una gestione non sempre lucida dei momenti chiave hanno favorito lo Spezia, capace di colpire nei frangenti decisivi. Il 3-2 finale certifica un’altra battuta d’arresto in un periodo già complicato.
La presenza di Pecchia al Manuzzi alimenta inevitabilmente le voci su un possibile cambio in panchina. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte del club, ma la situazione di Mignani appare delicata: in caso di ulteriore scivolone o di un mancato cambio di rotta immediato, la sua posizione potrebbe essere seriamente messa in discussione.