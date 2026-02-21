Cesena, Mignani: "Si prende gol con estrema facilità". E sul futuro: "Non lo so, vedremo"

Michele Mignani appare visibilmente provato nella conferenza stampa, così come segnala Corriere Romagna, che segue la sconfitta del Cesena contro lo Spezia. Il tecnico romagnolo non cerca scusanti e affronta subito il nodo principale della prestazione: "Si prende gol con estrema facilità, pur non concedendo molto all'avversario. Questo è indiscutibile". La contraddizione tra una fase difensiva che non concede spazio e i tre gol subiti rappresenta il problema strutturale che Mignani individua con chiarezza: "Il Cesena oggi ha perso prendendo 3 gol, ma senza lasciare spazio all'avversario". Il tecnico non esime la squadra dalle proprie responsabilità, riconoscendo la natura ricorrente del problema: "È un demerito, soprattutto perché è una situazione che si ripete nel tempo".

La posizione di Mignani sulla panchina del Cesena resta sotto osservazione dopo un risultato negativo che si aggiunge a una striscia difficile. Il tecnico ha riferito di aver scambiato messaggi con il presidente prima della gara, percependo segnali di fiducia: "Prima della partita ho avvertito una grande fiducia nei miei confronti, sia dal presidente che dalla dirigenza". Dopo il fischio finale, il confronto diretto non è avvenuto, e Mignani ha lasciato aperta ogni valutazione: "Dopo la partita non l'ho sentito, quindi non lo so. Vedremo".